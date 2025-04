Mario Tessier: Découvrez les vedettes sur le tapis rouge de la première de Champion!

Champion est le troisième one-man-show de Mario Tessier et il n'a rien perdu de son énergie explosive! Dans ce spectacle, l’humoriste se moque de lui-même tout en nous emmenant dans des situations complètement farfelues: entre des entraînements de boxe après une séance de botox et le rêve de devenir propriétaire d’une jument sans jamais avoir monté à cheval, Mario nous offre une belle dose de rires et de folie.

Dans Champion, il met en lumière ce «grand champion» qui sommeille en chacun de nous, celui qui nous pousse à viser plus haut ou à se retrouver dans des situations hilarantes. Si vous l'appréciez à la radio sur Énergie, vous allez l’adorer sur scène avec son humour percutant et sa personnalité attachante.

