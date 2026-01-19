Gordon Ramsey fond en larmes devant sa fille juste avant son mariage

Découvrant sa grande fille dans une robe de mariée magnifique, le chef réputé n’a pu retenir ses larmes, bouleversé par la scène.

Le papa de 6 enfants a effectivement avancé vers la belle, essuyant ses larmes et la serrant dans ses bras à de multiples reprises avec tendresse.

Sous la vidéo, sa fille a inscrit (traduction libre): «Un moment dont on parle depuis que je suis toute jeune. Je serai toujours ta puce! Je t’aime papa.»