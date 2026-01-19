Gordon Ramsey fond en larmes devant sa fille juste avant son mariage

Début du contenu principal.
Gordon Ramsey a fondu en larmes devant sa fille, nous offrant un moment d’émotion complètement contagieux.
C’est sur les réseaux sociaux qu’on a effectivement été témoins de cette scène adorable, captée juste avant le mariage d’Holly Anna.
Découvrant sa grande fille dans une robe de mariée magnifique, le chef réputé n’a pu retenir ses larmes, bouleversé par la scène.
Le papa de 6 enfants a effectivement avancé vers la belle, essuyant ses larmes et la serrant dans ses bras à de multiples reprises avec tendresse.
Sous la vidéo, sa fille a inscrit (traduction libre): «Un moment dont on parle depuis que je suis toute jeune. Je serai toujours ta puce! Je t’aime papa.»
La scène touchante ne peut que nous attendrir, particulièrement quand on connait le personnage de Gordon Ramsay qu’on voit souvent en colère dans ses émissions de cuisine.
D’autres images du mariage de la fille de Gordon Ramsay, Holly Anna, ont été déposées sur le compte Instagram de la principale intéressée et nous permettent de profiter de ce doux moment rempli d’amour.
Mention spéciale notamment pour le discours de son mari, surplombé d’images de la journée où le chef a notamment accompagné sa fille jusqu’à l’autel.
