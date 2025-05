Ginette Reno a reçu tout un honneur, voyez la photo

Comme il est bon de revoir notre Ginette adorée!

Rappelons que la star de la chanson a diminué ses activités au cours des derniers mois après avoir eu des ennuis de santé. Elle va mieux, mais se disait toujours en convalescence en novembre dernier.

Au moment de partager les portraits officiels de la soirée sur les réseaux sociaux, l'honorable Manon Jeannotte a écrit ceci:

«Hier soir, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) s’est tenue la dernière cérémonie officielle de remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III. J’ai eu le grand honneur de remettre cette distinction à 30 citoyennes et citoyens dont l’engagement inspire le respect et l’admiration. Pour souligner ce moment unique, la remarquable carrière artistique et l’engagement humain de Mme Ginette Reno ont été mis en lumière.»

