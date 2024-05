Le nouveau portrait terrifiant du roi Charles III devient viral

Intéressant, n'est-ce pas?

Son uniforme rouge est celui des gardes gallois. En plus de son épée, on observe un papillon volant au-dessus de son épaule. L'insecte était une demande du souverain afin d'illustrer la fragilité de la nature et l'importance de la biodiversité.

Ce portrait a été commandé par la Compagnie des drapiers. Il a été révélé au roi Charles III lui-même et à son épouse, Camila, lors d'une cérémonie au palais de Buckingham.

L'oeuvre de 2,6 mètres par 2 mètres sera installée au Drapers' Hall à Londres.