Il faut voir la grande Gigi sur scène avec Marie-Mai

Marie-Mai a présenté une invitée de marque à son public jeudi soir, faisant crier la foule réunie à Alma: Gigi a volé la vedette aux côtés de sa maman.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Marie-Mai était en visite à Alma, la cité de l’hospitalité, où le public était en feu.

Et parmi les moments qui nous ont le plus marqués dans ses stories déposées sur Instagram, on retrouve celles mettant en vedette la grande Gisèle.

Tantôt en train de danser dans les coulisses, tantôt sur scène à adresser un mot à la foule, elle retient clairement de sa maman pour tout ce qui touche à la passion des gens et de la scène.