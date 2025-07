Marie-Mai célèbre ses parents en photos

«Notre maman. Cette fête des mères a une signification importante cette année. Je n’ai pas de mot pour décrire l’amour que j’ai pour elle. Ma sœur et moi avons la plus extraordinaire des mères. Forte, résiliante, aimante, ces qualités tu me les as transmises et je promets de toujours te faire honneur. Je t’aime maman. On est là.»

Une magnifique famille!