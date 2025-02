Marie-Mai épate dans un look digne d'une soirée Meurtre et mystère!

L’animatrice, reconnue pour son audace vestimentaire et son sens du style irréprochable, ne cesse d’éblouir avec ses choix mode uniques!

Un look chic et mystérieux

Pour cette nouvelle soirée, Marie-Mai a une fois de plus prouvé qu’elle maîtrise l’art de la mode en dévoilant sur ses réseaux sociaux un ensemble des plus élégants... et mystérieux! Cette fois-ci, elle a opté pour un tailleur gris surdimensionné, rehaussé d’une chemise blanche et d’un corset beige, ajoutant une touche à la fois structurée et raffinée. Le tout est complété par une paire de talons hauts argentés et une cravate bleue nuit.

Son allure sobre mais percutante rappelle les codes des soirées Meurtre et mystère, où chaque détail compte pour créer une atmosphère énigmatique et captivante. Avec son charisme naturel, Marie-Mai incarne à merveille cette élégance mystérieuse qui captive le public semaine après semaine!