Ghyslain de Survivor Québec célèbre ses 15 ans d'amour avec sa conjointe

Ghyslain, le grand gagnant de la deuxième saison de Survivor Québec, file le parfait bonheur!

Cette semaine, il a célébré une étape particulièrement significative avec sa conjointe Gabrielle: leurs 15 ans d’amour.

Un amour qui traverse le temps et les aventures, et qui continue de s'épanouir, inspirant leur entourage et leurs abonnés!