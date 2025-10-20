Géraldine Lamarche révèle pourquoi elle est absente de la radio

Géraldine Lamarche est au repos forcé!

La pétillante animatrice, qui anime l'émission La compil iHeart cet automne à Rouge, est tombée malade la semaine dernière. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. Après avoir consulté le médecin, elle a reçu un diagnostic de pneumonie en plus d'une sinusite.

Dans une story Instagram, Géraldine Lamarche a expliqué qu'elle est «clouée au lit depuis jeudi». Elle se repose et met son énergie sur sa guérison. Cela explique pourquoi elle est absente de la radio cette semaine.

Voici la publication de l'animatrice de Rouge: