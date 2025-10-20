Géraldine Lamarche révèle pourquoi elle est absente de la radio

Début du contenu principal.
Géraldine Lamarche est au repos forcé!
La pétillante animatrice, qui anime l'émission La compil iHeart cet automne à Rouge, est tombée malade la semaine dernière. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. Après avoir consulté le médecin, elle a reçu un diagnostic de pneumonie en plus d'une sinusite.
Dans une story Instagram, Géraldine Lamarche a expliqué qu'elle est «clouée au lit depuis jeudi». Elle se repose et met son énergie sur sa guérison. Cela explique pourquoi elle est absente de la radio cette semaine.
Voici la publication de l'animatrice de Rouge:
Géraldine Lamarche a ensuite publié deux photos.
La première la montre en jaquette à l'hôpital en train de faire un petit coeur avec ses mains, et la deuxième montre «l'un de ses gardiens», son adorable chat:
Nous lui envoyons nos pensées afin qu'elle remonte la pente rapidement.
En ce qui concerne la saga judiciaire dont elle a fait mention, l'animatrice sortait il y a un an d'un processus judiciaire criminel en matière de violence conjugale. En sortant publiquement, elle souhaitait «reprendre le pouvoir de son histoire.»
Vous pouvez revoir son témoignage par ici.
Si vous êtes victime de violence conjugale, n’hésitez pas à appeler SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, disponible 24 heures sur 24.
Sur une note plus légère, le mois dernier, Géraldine Lamarche s’est insurgée avec humour d’un nouveau règlement mis en place dans les bureaux de Rouge.
Cette règle la visait très clairement elle... et seulement elle. C’est dans une suite de stories que l’animatrice spirituelle a effectivement déploré que c’était désormais interdit de brûler de la sauge dans le studio. Imaginez.
Vous aimerez aussi: