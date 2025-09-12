Fini la sauge: Géraldine Lamarche s’insurge devant un nouveau règlement

Début du contenu principal.
Géraldine Lamarche s’est insurgée avec humour d’un nouveau règlement mis en place dans les bureaux de Rouge, et la visant très clairement elle et seulement elle.
Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.
C’est dans une suite de stories que l’animatrice spirituelle a effectivement déploré que c’était désormais interdit de brûler de la sauge dans le studio. Imaginez.
Très spécifique comme règle me direz-vous, et vous n’avez pas tort. La personnalité publique qu’on adore a donc abordé le sujet, montrant sa réaction à ses fans.
Elle a ensuite dévoilé des images d’un petit rituel de purification fait dans sa maison en compagnie de son fidèle compagnon, Elliot le chat qui participe activement à la séance.
Rappelons qu’après un été bien chargé derrière le micro à Rouge, Géraldine Lamarche a confirmé qu’elle poursuivait son aventure sur les ondes de la radio chouchou.
Cet automne, elle est effectivement à la barre de La compil iHeart en semaine dès 18 h, En mode party le vendredi à 18 h et La compil iHeart le samedi matin dès 9 h.
