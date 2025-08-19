Hypnose ou mise en scène? Géraldine Lamarche raconte ce qui s’est vraiment passé avec Messmer

Début du contenu principal.
L’animatrice radio Géraldine Lamarche est revenue sur son expérience avec le maître de l’hypnose Messmer, qui l’a placée sous son emprise en pleine émission à Rouge cette semaine.
Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.
L’ex-miss météo de Salut Bonjour a raconté dans une série de stories déposées sur Instagram qu’elle n’en était pas à sa première rencontre avec Messmer, qui l’aurait déjà hypnotisée à quatre reprises.
Comme en témoigne la vidéo avec son chat, malgré toutes ses rencontres avec le maître de l’hypnose, il semble que Géraldine Lamarche n’a pas encore développé de dons de magnétisme…
