Géraldine Lamarche fait une grande annonce!

On l’avait d’abord découverte comme miss météo à Salut Bonjour, mais Géraldine a vite prouvé qu’elle avait beaucoup plus d’un tour dans son sac. Le 5 juin dernier, elle faisait ses débuts officiels à Rouge FM, en animant une émission estivale après avoir remplacé Benoît Gagnon durant ses vacances. Elle a ensuite pris les rênes du midi aux côtés de l’humoriste Josianne Aubuchon, ajoutant une belle touche d’humour et de complicité à ses interventions!

Un automne bien rempli

L’été touche à sa fin, mais l’aventure radiophonique de Géraldine ne fait que commencer. Sur Instagram, elle a annoncé qu’elle sera de retour à Rouge FM dès cet automne pour animer:

La compil iHeart en semaine dès 18 h

en semaine dès 18 h En mode party le vendredi à 18 h

le vendredi à 18 h La compil iHeart le samedi matin dès 9 h

Avec cet horaire, Géraldine s’impose officiellement comme l’une des voix incontournables du réseau!