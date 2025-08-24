Géraldine Lamarche fait une grande annonce!

Début du contenu principal.
Géraldine Lamarche a de quoi célébrer!
Après un été bien chargé derrière le micro, l’animatrice a confirmé qu’elle poursuivra l’aventure à Rouge FM cet automne.
Une excellente nouvelle pour ses auditeurs, qui se sont rapidement attachés à sa voix dynamique et chaleureuse!
On l’avait d’abord découverte comme miss météo à Salut Bonjour, mais Géraldine a vite prouvé qu’elle avait beaucoup plus d’un tour dans son sac. Le 5 juin dernier, elle faisait ses débuts officiels à Rouge FM, en animant une émission estivale après avoir remplacé Benoît Gagnon durant ses vacances. Elle a ensuite pris les rênes du midi aux côtés de l’humoriste Josianne Aubuchon, ajoutant une belle touche d’humour et de complicité à ses interventions!
L’été touche à sa fin, mais l’aventure radiophonique de Géraldine ne fait que commencer. Sur Instagram, elle a annoncé qu’elle sera de retour à Rouge FM dès cet automne pour animer:
Avec cet horaire, Géraldine s’impose officiellement comme l’une des voix incontournables du réseau!
Toujours aussi spontanée, elle a partagé la nouvelle avec énergie:
« La radio avec Gégé, TOUJOURS UN HIT ! ❤️🎊🌞 Cette nouvelle photo confirme mon retour officiel à la radio. 💥🫶🏻 Sur toutes les stations Rouge au Québec et via l’app iHeart, dès lundi 18 h. PARTY !!! »
Ce nouveau chapitre confirme ce que beaucoup avaient déjà remarqué: Géraldine a trouvé sa place à la radio! Sa bonne humeur contagieuse, sa complicité avec les auditeurs et son naturel font d’elle une voix qu’on aime retrouver au quotidien!
On lui dit MERDE pour cette nouvelle aventure!