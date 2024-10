Garth Brooks dément les accusations de viol faites par une ancienne employée

L’avocat de la plaignante, Douglas Wigdor, un défenseur reconnu dans les affaires de violences sexuelles et associé au mouvement #MeToo, a souligné l’importance de cette affaire. Selon lui, cela montre que «les prédateurs sexuels existent non seulement dans les entreprises américaines, à Hollywood et dans les industries du rap et du rock’n’roll, mais aussi dans le monde de la musique country».

Outre les allégations de viol, la plaignante accuse également Garth Brooks de lui avoir fait des avances sexuelles répétées au fil du temps et de s’être exhibé devant elle.