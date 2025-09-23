Garou dévoile sa nouvelle chanson et le sujet est surprenant

Le chanteur a expliqué que tout est parti d’un moment avec son musicien Dan Giorgesco. Initialement pensée comme une chanson d’amour, l’idée a finalement pris une toute autre direction

«On avait commencé à placer une mélodie ; finalement, j'ai transporté la mélodie dans tous les endroits du monde. Je suis parti en majeure, en mineure, en souriant, en chansons hyper tristes et pathétiques. Je suis parti en mode chanson d'amour. Et finalement, un nouveau lendemain est arrivé, et je l'ai pensé complètement autrement.»

