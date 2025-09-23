Garou dévoile sa nouvelle chanson et le sujet est surprenant

Début du contenu principal.
Alors qu’il s’apprête à partir en tournée, Garou dévoile la chanson-titre de son album Un meilleur lendemain.
Dans une publication Instagram, le chanteur partage le processus créatif derrière ce nouveau morceau.
Le chanteur a expliqué que tout est parti d’un moment avec son musicien Dan Giorgesco. Initialement pensée comme une chanson d’amour, l’idée a finalement pris une toute autre direction
«On avait commencé à placer une mélodie ; finalement, j'ai transporté la mélodie dans tous les endroits du monde. Je suis parti en majeure, en mineure, en souriant, en chansons hyper tristes et pathétiques. Je suis parti en mode chanson d'amour. Et finalement, un nouveau lendemain est arrivé, et je l'ai pensé complètement autrement.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo.
Dans les prochaines semaines, Garou partira en tournée à travers le Québec avec des arrêts le 8 novembre à Rivière-du-Loup, le 27 novembre à Orléans (spectacle complet), le 6 décembre à Saint-Eustache et le 11 décembre à Brossard.
Découvrez toutes les dates ici.