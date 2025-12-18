Le gagnant de Quel talent! annonce un spectacle à grand déploiement

Début du contenu principal.
Jerry Tremblay a surpris le public en dévoilant son tout premier spectacle en collaboration avec Montréal complètement cirque.
Searching for Love s’annonce à l’image du grand gagnant de Quel talent!: un mélange éclaté de cirque et d’humour bien senti.
Dès demain, le public pourra se procurer des billets pour ce spectacle, présenté du 3 au 9 juillet 2026 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis.
Fidèle à lui-même, Jerry, cultivateur de malaise professionnel, mais toujours involontaire, propose une lancée drôle et touchante dans l'abusdité de la quête «amoureuse des cœurs désespérés».
Voici un aperçu de ce qui attend le public :
De son vrai nom Maxime Poulin, il est diplômé de l’École nationale de cirque de Montréal, où il a développé un talent particulier pour le vélo acrobatique, en parallèle d’une passion pour la comédie, le théâtre et l’interprétation de personnages.
Le grand public l’a découvert lors de la deuxième saison de Quel talent!, qu’il a d’ailleurs remportée grâce au vote du public.
Montréal complètement cirque se tiendra en juillet, en plein cœur de la métropole. Dans une programmation s’échelonnant sur 11 jours, le spectacle de Jerry Tremblay est le tout premier à être annoncé pour l’édition de l’été 2026.
Restez à l’affût pour découvrir la programmation à venir et rendez-vous sur le site web du festival pour tous les détails.