«Queul bacon coule à flot»: le grand gagnant de Quel talent! revient sur sa victoire

Jerry Tremblay, grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent!, a donné de ses nouvelles après sa victoire.
L’humoriste-acrobate a pris tout le monde par surprise avec des numéros aussi authentiques que déroutants, et clairement inoubliables!
Dans un TikTok pour le moins surprenant, il a partagé une photo de lui portant son célèbre bandana, accompagnée de la mention «Winner de Bacon».
Sous l’image, il remercie chaleureusement le public et l’équipe de Quel talent! et, fidèle à son langage coloré, il en profite pour annoncer l’ajout d’une nouvelle supplémentaire à sa tournée.
«Marci a ceux qui ont cru en moé pis voté.
Marci à @Quel Talent! @Noovo
Marci à Ps2 productions pour tout la job que vous ne voyez pas.»
L’artiste s’est brillamment démarqué tout au long de l’émission grâce à des numéros totalement déjantés. L’un des plus mémorables demeure celui où il portait un maillot particulièrement suggestif, une performance qui a marqué l’imaginaire québécois. Les juges, tout comme le public en salle, avaient éclaté de rire devant ce moment aussi audacieux qu’inoubliable.
Pour voir ou revoir la finale de la deuxième saison de Quel talent!, on vous invite à vous rendre sur Noovo.ca.
