«Queul bacon coule à flot»: le grand gagnant de Quel talent! revient sur sa victoire

Dans un TikTok pour le moins surprenant, il a partagé une photo de lui portant son célèbre bandana, accompagnée de la mention «Winner de Bacon».

Sous l’image, il remercie chaleureusement le public et l’équipe de Quel talent! et, fidèle à son langage coloré, il en profite pour annoncer l’ajout d’une nouvelle supplémentaire à sa tournée.

«Marci a ceux qui ont cru en moé pis voté. Marci à @Quel Talent! @Noovo

Marci à Ps2 productions pour tout la job que vous ne voyez pas.»