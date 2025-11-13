Passer au contenu principal
«Queul bacon coule à flot»: le grand gagnant de Quel talent! revient sur sa victoire

Jerry Tremblay, grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent!, a donné de ses nouvelles après sa victoire.

L’humoriste-acrobate a pris tout le monde par surprise avec des numéros aussi authentiques que déroutants, et clairement inoubliables!

© Sacha Bourque

Dans un TikTok pour le moins surprenant, il a partagé une photo de lui portant son célèbre bandana, accompagnée de la mention «Winner de Bacon».

Sous l’image, il remercie chaleureusement le public et l’équipe de Quel talent! et, fidèle à son langage coloré, il en profite pour annoncer l’ajout d’une nouvelle supplémentaire à sa tournée.

«Marci a ceux qui ont cru en moé pis voté.  Marci à @Quel Talent! @Noovo
Marci à Ps2 productions pour tout la job que vous ne voyez pas.»

© Capture d'écran - TikTok Jerry Tremblay

L’artiste s’est brillamment démarqué tout au long de l’émission grâce à des numéros totalement déjantés. L’un des plus mémorables demeure celui où il portait un maillot particulièrement suggestif, une performance qui a marqué l’imaginaire québécois. Les juges, tout comme le public en salle, avaient éclaté de rire devant ce moment aussi audacieux qu’inoubliable.

© Bell Média

Pour voir ou revoir la finale de la deuxième saison de Quel talent!, on vous invite à vous rendre sur Noovo.ca

