As-tu déjà frenché un membre des BB? Mitsou répond!

Mitsou était de passage au balado Pop Pop, animé par Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge.
Les animateurs ont profité de sa visite pour revenir sur ses débuts dans l’industrie et lui poser plusieurs questions croustillantes, notamment pour savoir si elle avait déjà embrassé un membre du groupe Les BB.
Mitsou et la formation Les BB ont lancé leur carrière à peu près à la même époque et ont souvent évolué dans les mêmes projets. Très proche des trois membres, Patrick Bourgeois, Alain Lapointe et François Jean, la chanteuse a répondu à une question directe de Marie-Josée Gauvin: «Est-ce que tu as déjà embrassé un des Beaux Blonds?»
Après une courte hésitation, Mitsou a confirmé en riant: «Oui…», sans toutefois révéler l’identité du membre du groupe en question.
Dans le balado, on apprend aussi que Mitsou a bien failli ne jamais interpréter sa populaire chanson Bye Bye mon cowboy. Son créateur, Jean-Pierre Isaac, qui écrivait également pour Les BB et plusieurs autres artistes à l’époque, aurait pu finalement offrir la pièce à quelqu’un d’autre.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Pour écouter l’épisode complet du Pop Pop Balado, rendez-vous ici.
