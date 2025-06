Découvrez le nouveau look de Florence Longpré

Florence Longpré a décroché un rôle dans la nouvelle série de Martin Matte, Vitrerie Joyale.

Ce dernier a partagé quelques photos capturées en coulisses du tournage, et nous avons un premier aperçu du look des personnages.

D'abord, Martin Matte aura des cheveux! Comme l'action se déroule dans les années 90, le décor, les lieux et le style vestimentaire des acteurs sont teintés par l'époque.

Puis, sur la première image de Florence Longpré dans Vitrerie Joyale, on découvre son nouveau look. L'actrice semble jouer une employée de bureau, et porte une large paire de lunettes rondes, un chignon et un tailleur ample vert sauge et noir.

Voici la photo publiée par Martin Matte: