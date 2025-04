Mirianne Brûlé avait un message pour ses abonnés

«Aujourd’hui c’est ma fête🥳

Cette photo trahit sans doute mon âge. Ce jouet Fisher Price que j’ai tant aimé. Et cette chanson que j’écoutais sur repeat en sautant sur mon lit dans ma maison de Saint-Charles-Borromée. Le temps passe si vite sans se soucier lui, contrairement à nous. Ces derniers temps je vis un retour aux sources, une reconnexion avec la petite mimi, la vraie et je redécouvre un monde qui m’appartient, j’apprends à prendre soin de moi toute seule comme une grande je peux dire pour la première fois de ma vie d’adulte. La vie est une suite d’expériences jusqu’à la fin. Et je suis extrêmement reconnaissante et fière du chemin parcouru jusqu’à maintenant. La dernière année a certainement été la plus challengeante de ma vie. Disons que mon histoire n’est pas un chemin droit…rempli de détours inattendus et de défis à surmonter, mais quelle belle aventure que la vie et surtout quel privilège de vieillir en santé et bien entourée.



J’en profite pour vous dire merci, belle communauté virtuelle qui me suit depuis plusieurs années. Merci d’être là et de partager des brides de ma vie. Je le fais tantôt pour divertir, faire rire, tantôt pour consoler ou même inspirer. Mais je crois que je le fais par désir de connexion aussi. Alors merci. Bon 3 avril 🥰»

Nous lui souhaitons une merveilleuse journée d'anniversaire!