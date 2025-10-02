Fans de Taylor Swift: Marie-Josée Gauvin vous invite à un grand événement nocturne

Début du contenu principal.
De nombreux admirateurs de Taylor Swift sont complètement excités aujourd’hui et comptent assurément les heures avant la sortie du 12e album de la chanteuse: The life of a Showgirl. À minuit, son nouveau disque de 41 minutes sera enfin dévoilé et il sera possible de l’écouter, en direct, sur les ondes de Rouge, partout au Québec. Voici tout ce qu’on sait sur cette soirée spéciale et cette grande sortie!
Les animateurs Marie-Josée Gauvin et Maxim Roberge du podcast Pop Pop Balado sur iHeartradio vont écouter, en direct, sur les ondes de Rouge, à minuit, The life of a Showgirl. Ainsi, les fans pourront réagir en même temps par textos. Et ce n’est pas tout! En outre, l’écoute en simultanée sera présentée sur leur chaîne Youtube. D’ailleurs, ce matin, dans La gang du matin à Rouge, Marie-Josée a promis d’avoir un look complètement éclaté en portant la couleur thématique: orange!
L’équipe de Rouge a réussi à mettre la main sur un extrait exclusif de l’une des chansons qui s’intitule The Fate of Ophelia. Pour entendre à quoi le morceau ressemble, regardez la vidéo ci-dessous.
On croit que ce sera son retour à la pop, puisqu’elle a travaillé avec l’auteur-compositeur suédois Max Martin. C’est lui qui a contribué aux nombreux succès des Backstreet Boys. Il est entre autres derrière les chansons Baby one more time de Britney Spears et That’s the way it is de Céline Dion. D’ailleurs, Swift avait travaillé avec lui en 2012 pour son premier album pop R.E.D. C’est également lui qui signe son grand succès Shake it off.
On prévoit 12 chansons avec des mélodies contagieuses et des paroles vivifiantes. La pièce titre, The life of a Showgirl sera un duo avec son amie Sabrina Carpenter. On devrait avoir droit aussi à un échantillonnage de George Michael, parce qu’elle a une chanson qui comme l’artiste s’appelle Father Figure.
Pour ceux et celles qui s’interrogent sur la date de la sortie du 3 octobre le calcul est simple. On sera le 3e jour, du 10e mois de l’année et (trois+dix) équivaut à 13, son nombre préféré.
En fin de semaine, plusieurs rassemblements auront lieu au Québec pour célébrer sa sortie.
