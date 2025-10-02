Fans de Taylor Swift: Marie-Josée Gauvin vous invite à un grand événement nocturne

On prévoit 12 chansons avec des mélodies contagieuses et des paroles vivifiantes. La pièce titre, The life of a Showgirl sera un duo avec son amie Sabrina Carpenter. On devrait avoir droit aussi à un échantillonnage de George Michael, parce qu’elle a une chanson qui comme l’artiste s’appelle Father Figure.

Pour ceux et celles qui s’interrogent sur la date de la sortie du 3 octobre le calcul est simple. On sera le 3e jour, du 10e mois de l’année et (trois+dix) équivaut à 13, son nombre préféré.

En fin de semaine, plusieurs rassemblements auront lieu au Québec pour célébrer sa sortie.

