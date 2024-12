La petite famille Bourgeois-Rochon est en visite au pays de Disney et les réactions des enfants sont adorables.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Hier était la première journée de Ludovick, Olivia et leurs deux enfants, Sam et Cali à Walt Disney World en Floride et les images partagées nous laissent croire qu’ils vivent de superbes vacances.

On a adoré voir les poupons dans leur poussette en direction des attractions du royaume de Disney. On a craqué sur la photo où les deux bambins posent avec Minnie Mouse. Le petit Cali, complètement fan de la souris, affiche un large sourire et c’est franchement trop mignon.

Sam a aussi obtenu sa photo avec nul autre que Moana juste avant de se déguiser en Elsa, la reine des neiges.