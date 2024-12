Voici quand vous pourrez écouter ce nouvel hommage aux BB à la télé

Parmi les autres vedettes qui pousseront la note, on compte Sylvain Cossette, Bleu Jeans Bleu, Les Shirley et Antoine Gratton.

Deux grands fans des BB qu'on connait moins pour leur voix mélodieuse, Véronique Cloutier et Jean-Philippe Dion, seront également de la partie. On aura donc droit à un savoureux mélange de souvenirs, d'humour et de moments très touchants.

L'un des moments forts du concert sera assurément la performance de Ludovick Bourgeois en duo avec Alain Lapointe des BB.