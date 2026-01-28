Passer au contenu principal
Excellente nouvelle pour Jacques L’Heureux

Jacques L'Heureux a de quoi célébrer en cette dernière semaine de janvier: la série Qui a poussé Mélodie? vient d'être renouvelée!

Dans cette comédie dramatique inspirée de l'univers de Clue, le comédien incarne Gérald, l'homme à tout faire de la garderie.

Jacques L'Heureux reprendra donc ce rôle pour une deuxième saison, dont le tournage aura lieu ce printemps.

© Télé-Québec

Les acteurs Chantal Fontaine, Annick Bergeron, Catherine Chabot, Jean-Simon Leduc, Isabeau Blanche et Jean-François Provençal seront eux aussi de retour dans la suite de l'aventure. 

Une fois de plus, l'action se déroulera à l’Académie des ratons. Les mystères et phénomènes étranges se retrouveront à nouveau au coeur de l'histoire.

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Télé-Québec, on peut lire que cette comédie dramatique a connu «un grand succès grâce à son humour noir et à son histoire déjantée», ce qui a permis de donner le feu vert à une deuxième saison.

© Télé-Québec

Pour l'instant, la date de diffusion de la suite de Qui a poussé Mélodie? n'a pas été révélée.  

D'ici là, vous pouvez revoir cette série qui a remporté quatre prix aux Gémeaux 2025 gratuitement sur le site de Télé-Québec

Pour comprendre à quoi ressemble l'univers éclaté de la fiction, on vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce:

