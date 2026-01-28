Excellente nouvelle pour Jacques L’Heureux

Début du contenu principal.
Jacques L'Heureux a de quoi célébrer en cette dernière semaine de janvier: la série Qui a poussé Mélodie? vient d'être renouvelée!
Dans cette comédie dramatique inspirée de l'univers de Clue, le comédien incarne Gérald, l'homme à tout faire de la garderie.
Jacques L'Heureux reprendra donc ce rôle pour une deuxième saison, dont le tournage aura lieu ce printemps.
Les acteurs Chantal Fontaine, Annick Bergeron, Catherine Chabot, Jean-Simon Leduc, Isabeau Blanche et Jean-François Provençal seront eux aussi de retour dans la suite de l'aventure.
Une fois de plus, l'action se déroulera à l’Académie des ratons. Les mystères et phénomènes étranges se retrouveront à nouveau au coeur de l'histoire.
Dans un communiqué émis aujourd'hui par Télé-Québec, on peut lire que cette comédie dramatique a connu «un grand succès grâce à son humour noir et à son histoire déjantée», ce qui a permis de donner le feu vert à une deuxième saison.
Pour l'instant, la date de diffusion de la suite de Qui a poussé Mélodie? n'a pas été révélée.
D'ici là, vous pouvez revoir cette série qui a remporté quatre prix aux Gémeaux 2025 gratuitement sur le site de Télé-Québec.
Pour comprendre à quoi ressemble l'univers éclaté de la fiction, on vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce: