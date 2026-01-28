Excellente nouvelle pour Jacques L’Heureux

Jacques L'Heureux a de quoi célébrer en cette dernière semaine de janvier: la série Qui a poussé Mélodie? vient d'être renouvelée!

Dans cette comédie dramatique inspirée de l'univers de Clue, le comédien incarne Gérald, l'homme à tout faire de la garderie.

Jacques L'Heureux reprendra donc ce rôle pour une deuxième saison, dont le tournage aura lieu ce printemps.