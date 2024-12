Voici ce que devient Jacques L’Heureux

Dans la série, on suit Catherine et Francis (Catherine Chabot et Jean-Simon Leduc), qui ont enfin trouvé une garderie pour leur fille Yvonne, âgée de 4 ans, l’Académie des Ratons.

Or, un incident survient : un enfant aurait fait tomber une éducatrice dans les escaliers. Les parents craignent de perdre leur place en garderie.