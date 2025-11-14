Excellente nouvelle pour Nathalie Simard

Début du contenu principal.
C'est un retour musical triomphal pour Nathalie Simard qui a annoncé une excellente à ses fans vendredi!
L'artiste a lancé pas plus tard que jeudi son tout premier album aux sonorités country-folk, intitulé Par les temps qui courent, et le succès est immédiat.
En effet, l’album a déjà grimpé dans les palmarès des ventes, se hissant directement à la première position!
Nathalie Simard devance ainsi plusieurs noms majeurs de la scène musicale québécoise, notamment Marc Dupré, Vincent Vallières et l'album solo de Jean-François Pauzé du groupe Les Cowboys Fringants.
Vendredi matin, l'artiste a tenu à partager sa joie et son immense gratitude avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Dans une publication, elle a inscrit :
«Quel bonheur de vous annoncer que mon nouvel album country-folk, lancé hier, trône déjà au numéro 1 des ventes! Merci à vous tous pour votre incroyable soutien!»
Ce succès immédiat confirme que le public était plus que prêt pour accueillir cette nouvelle facette de la chanteuse.
En plus de cette excellente nouvelle, Nathalie Simard a rappelé qu'elle se prépare à retrouver la scène pour la période des Fêtes.
La tournée Mon Noël démarre bientôt et permettra aux fans de partout au Québec de vivre un moment de magie les plongeant dans la joyeuse folie du temps des Fêtes!