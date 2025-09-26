Nathalie Simard réalisera son rêve en lançant un premier album country

Début du contenu principal.
Nathalie Simard lancera un nouvel album cet automne! La star québécoise a annoncé la grande nouvelle à ses fans en ce vendredi.
Ce prochain disque sera bien différent des précédents. En effet, la chanteuse a eu envie de réaliser l'un de ses plus grands rêves professionnel: enregistrer un album country. Il s'intitulera Par les temps qui courent et sera lancé le 13 novembre prochain.
Afin de nous faire patienter un peu, Nathalie Simard dévoile aujourd'hui la pochette de ce nouvel album ainsi que quelques détails sur ce qui nous attend:
«Un rêve longtemps caressé est sur le point de se concrétiser pour Nathalie Simard! L’authentique et sensible interprète prépare la sortie, le 13 novembre 2025, d’un premier album country-folk: Par les temps qui courent. Composé exclusivement de pièces originales — à l’exception d’une reprise virtuose du classique Il était une fois dans l’Ouest d’Ennio Morricone, ce nouveau disque est réalisé par Toby Gendron, avec la collaboration de Sylvain Michel aux arrangements et à la coréalisation, confirmant l’alliance artistique de la chanteuse avec ce précieux tandem derrière, entre autres, son dernier album Mon Noël. L’album Par les temps qui courent est disponible en précommande sur les plateformes numériques dès aujourd’hui»
Avec son chapeau de cowboy aux côtés d'un cheval, Nathalie Simard est plus belle que jamais!
On a bien hâte d'entendre ses nouvelles chansons originales ainsi que sa reprise d'un classique du cinéma. À découvrir le 13 novembre prochain.
Plus tôt ce mois-ci, Nathalie Simard a brillé de mille feux lors du prestigieux Dîner en blanc à Montréal.
La chanteuse était accompagnée pour l’occasion par son amie Anick, sa gérante Nancy Gauthier ainsi que Jonathan Bibeau, de Ma mère, ton père, et sa conjointe Kristel.
Sur ses réseaux sociaux, Nathalie n’a pas caché son enthousiasme face à cette soirée mémorable!
