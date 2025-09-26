Nathalie Simard réalisera son rêve en lançant un premier album country

Nathalie Simard lancera un nouvel album cet automne! La star québécoise a annoncé la grande nouvelle à ses fans en ce vendredi.

Ce prochain disque sera bien différent des précédents. En effet, la chanteuse a eu envie de réaliser l'un de ses plus grands rêves professionnel: enregistrer un album country. Il s'intitulera Par les temps qui courent et sera lancé le 13 novembre prochain.

Afin de nous faire patienter un peu, Nathalie Simard dévoile aujourd'hui la pochette de ce nouvel album ainsi que quelques détails sur ce qui nous attend: