Nathalie Simard relèvera un nouveau défi cet hiver

Nathalie Simard fera bientôt un retour remarqué à la télévision!
La chanteuse retrouvera nos écrans dans la série Indéfendable, et son apparition promet d’en surprendre plus d’un.
En entrevue avec le magazine 7 Jours, la chanteuse et animatrice a dévoilé qu’elle ne tiendra pas le rôle d’une cliente du cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin, comme plusieurs auraient pu l’imaginer.
Au contraire, elle incarnera une criminologue spécialisée dans le développement des enfants. «Je vais jouer Nancy St-Onge, une criminologue qui travaille auprès des jeunes. C’est vraiment un beau rôle. C’est une femme très authentique, qui veut comprendre pourquoi certains jeunes peuvent poser des gestes violents. Elle va essayer de leur faire réaliser l’importance de leurs gestes et les aider à continuer dans la vie.» a-t-elle confié au journaliste Samuel Pradier.
C’est plutôt rare de voir Nathalie dans un rôle de fiction, et cette incursion dans Indéfendable représente une belle sortie de zone de confort pour l’artiste.
Elle confie d’ailleurs au magazine qu’elle a choisi une approche différente cette fois-ci. «Si je ne suis pas une grande comédienne, j’ai quand même une certaine expérience. Et j’ai fait mes devoirs. Je connaissais très bien mon texte, et j’ai essayé d’être dans la vérité. Jouer pour la télé, c’est être dans la vérité et la simplicité. Il ne faut pas trop en mettre. Je pense que ça s’est bien passé.»
Sur le plan professionnel, les prochains mois s’annoncent bien remplis pour Nathalie. En plus de prêter ses traits à la Sœur Marguerite, un rôle qu’on pourra découvrir sur scène dès février 2026, elle lancera également un album country le 13 novembre prochain.
