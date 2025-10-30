Nathalie Simard relèvera un nouveau défi cet hiver

En entrevue avec le magazine 7 Jours, la chanteuse et animatrice a dévoilé qu’elle ne tiendra pas le rôle d’une cliente du cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin, comme plusieurs auraient pu l’imaginer.

Au contraire, elle incarnera une criminologue spécialisée dans le développement des enfants. «Je vais jouer Nancy St-Onge, une criminologue qui travaille auprès des jeunes. C’est vraiment un beau rôle. C’est une femme très authentique, qui veut comprendre pourquoi certains jeunes peuvent poser des gestes violents. Elle va essayer de leur faire réaliser l’importance de leurs gestes et les aider à continuer dans la vie.» a-t-elle confié au journaliste Samuel Pradier.