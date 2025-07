Nathalie Simard souffle ses 56 bougies en très bonne compagnie

Avec les superbes images, Nathalie Simard a publié un long texte dans lequel elle exprime sa gratitude d'être si bien entourée.

À l'approche de la soixantaine, la vedette saisit la chance qu'elle a de vieillir en santé en étant accompagnée de ceux qu'elle aime.

Voici l'inspirant message de la pétillante fêtée:

«Aujourd’hui, je souffle ma 56e chandelle! Vieillir est un véritable cadeau de la vie. Chaque année, chaque jour, chaque heure qui passe… je l’apprécie. La vie est précieuse, et pour moi, il est essentiel de l’honorer pleinement. Et me voilà officiellement en route vers la soixantaine! Pour certains, c’est peut-être une étape angoissante… Mais pour moi, c’est tout le contraire: je trouve ça extraordinaire. Vieillir m’offre le privilège de mieux me connaître, de mieux comprendre d’où je viens, et de me rapprocher de ce qui compte vraiment.

Samedi dernier, j’ai vécu le plus bel anniversaire de ma vie, en douce et précieuse compagnie: celle de ma fille Ève et de ma petite-fille Maélyse. Ève m’a fait découvrir BFLY situé au Quartier Dix30, un endroit féerique où l’on peut admirer les papillons 🦋. À plusieurs reprises, j’ai eu les larmes aux yeux… comme si la petite fille en moi s’éveillait à nouveau. Nous avons ensuite poursuivi la soirée au Taiyo BBQ, une expérience mémorable du début à la fin. J’étais émerveillée, encore une fois!

Pour terminer, je tiens à vous dire un immense MERCI pour ce véritable tsunami d’amour que vous m’avez offert. 🌊 Je me sens profondément privilégiée de recevoir autant d’amour après toutes ces années… wow! C’est un baume doux et puissant pour mon cœur. Merci, du fond du cœur. ❤️ Ève je t’aime 🥰»

On lui souhaite un fabuleux anniversaire et un bel été!