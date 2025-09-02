Passer au contenu principal
Nathalie Simard est en deuil: «merci de m’avoir partagé ton immense talent»

Nathalie Simard souligne le départ de Germain Gauthier, une figure marquante de la musique québécoise.

La chanteuse a tenu à rendre hommage à celui que l’on surnommait «Monsieur Hits» en soulignant son départ avec émotion sur ses réseaux sociaux.

© Album Germain Gauthier

C’est lui qui se cache derrière le succès marquant de Nathalie Simard, L’amour a pris son temps, chanson thème du film La Guerre des tuques.
Un véritable classique du cinéma et de la musique québécoise. En partageant une photo de l’auteur, Nathalie a écrit ces mots:

«R.I.P cher Germain Gauthier!💔🙏🏻😔

Merci de m’avoir partager ton immense talent!
#lamouraprissontemps
#musique #laguerredestuques
Cette chanson as marqué ma carrière d’hier à aujourd’hui!

Germain Gauthier, Robert Léger et Danièle Faubert❄️🐾🤍»

Des succès qui ont marqué le Québec

Au fil de sa carrière, il a offert des chansons devenues cultes:

  • Diane Dufresne : J’ai douze ans mamanStrip-teaseOxygèneTurbulences
  • Donald Lautrec : Le mur derrière la grange
  • Renée Claude : Un gars comme toiÇa commence comme ça les histoires d’amour
  • Nicole Martin : Ne t’en va pasDis-lui que je l’aime
  • Martine St-Clair : Un homme sentimental
  • Nanette Workman : Call Girl
  • Marie Carmen : Piaf chantait du rock
  • Joe Bocan : Repartir à zéroParadoxaleLes femmes voilées
  • Roch Voisine : Avant de partir

