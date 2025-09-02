Nathalie Simard est en deuil: «merci de m’avoir partagé ton immense talent»

Début du contenu principal.
Nathalie Simard souligne le départ de Germain Gauthier, une figure marquante de la musique québécoise.
La chanteuse a tenu à rendre hommage à celui que l’on surnommait «Monsieur Hits» en soulignant son départ avec émotion sur ses réseaux sociaux.
C’est lui qui se cache derrière le succès marquant de Nathalie Simard, L’amour a pris son temps, chanson thème du film La Guerre des tuques.
Un véritable classique du cinéma et de la musique québécoise. En partageant une photo de l’auteur, Nathalie a écrit ces mots:
«R.I.P cher Germain Gauthier!💔🙏🏻😔
Merci de m’avoir partager ton immense talent!
#lamouraprissontemps
#musique #laguerredestuques
Cette chanson as marqué ma carrière d’hier à aujourd’hui!
Germain Gauthier, Robert Léger et Danièle Faubert❄️🐾🤍»
Au fil de sa carrière, il a offert des chansons devenues cultes:
