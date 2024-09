Evelyne Brochu ose la transparence sur le tapis rouge et elle est magnifique!

La soirée marquait un moment important pour le réalisateur Jonathan Beaulieu-Cyr, qui, entouré de plusieurs membres de l’équipe de production et des acteurs, dévoilait enfin Phénix sur grand écran. Ce long-métrage, en compétition au Festival, explore les dynamiques familiales dans le contexte complexe des déploiements des Forces armées à l’étranger, une thématique à la fois sensible et puissante.

Phénix sortira en salle au début de l'année 2025!