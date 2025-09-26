Ève-Marie Lortie présente son nouveau projet avec la gang de Salut Bonjour

Évidemment que les autres collaborateurs viendront eu aussi vous offrir leur expertise et leurs couleurs au fil des semaines.

De l’inspiration, tous les samedis

Dans le cahier SB Magazine, vous retrouverez les thématiques comme santé, cuisine, décoration, mieux-être, tendances et style de vie.

Il s’agit là d’une façon de prolonger le plaisir, même après la fin de l'émission et on a très hâte de lire notamment le billet personnel de la pétillante et pertinente Ève-Marie Lortie.

Vous aimerez aussi: