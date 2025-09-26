Ève-Marie Lortie présente son nouveau projet avec la gang de Salut Bonjour

Début du contenu principal.
Voilà une nouvelle qui va ravir tous les fidèles de la populaire émission matinale Salut Bonjour, qui s'apprête à faire le saut dans le monde de l'imprimé.
Dès ce samedi 27 septembre, vous pourrez prolonger l'expérience avec le lancement du tout premier cahier SB MAGAZINE.
Ce dernier, que vous retrouverez dans le Journal de Montréal et de Québec le samedi, abordera plusieurs sujets qui vous interpellent et vous permettra de lire de façon hebdomadaire le billet personnel d’Ève-Marie Lortie et le moment de groupe de Richard Turcotte.
Évidemment que les autres collaborateurs viendront eu aussi vous offrir leur expertise et leurs couleurs au fil des semaines.
Dans le cahier SB Magazine, vous retrouverez les thématiques comme santé, cuisine, décoration, mieux-être, tendances et style de vie.
Il s’agit là d’une façon de prolonger le plaisir, même après la fin de l'émission et on a très hâte de lire notamment le billet personnel de la pétillante et pertinente Ève-Marie Lortie.
