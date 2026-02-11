Passer au contenu principal
Étienne de Big Brother brille dans une nouvelle série aux côtés de Luc Senay

PAR :

Quelques jours seulement après sa sortie de Big Brother Célébrités, Étienne Galloy sera à la tête du nouveau projet: il sera la tête d’affiche de la série Mon coloc de 80 ans, aux côtés de Luc Senay.

Cette comédie explore un thème peu abordé à la télévision, soit la cohabitation inattendue entre un jeune homme de 30 ans et un colocataire de 80 ans, promettant des situations aussi touchantes qu’amusantes.

© Radio-Canada

Dans cette série, on suit Jérémie (Étienne Galloy), 30 ans, qui doit emménager chez son grand-père (Luc Senay) de 80 ans après ne plus avoir les moyens de payer son logement. Cette colocation inattendue amènera les deux hommes à partager leur quotidien et à mieux comprendre la réalité de l’autre.

Disponible sur VÉRO.TV, dans l’EXTRA de TOU.TV, sous forme d’épisodes de 6 à 8 minutes, la série est adaptée et réalisée par Mickaël Gouin.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la bande-annonce:

Dès le 26 février, on pourra retrouver les deux hommes aux côtés de Richard Fréchette, dans le rôle d’André, et de Jean-Jacques Blanchet, dans celui d’Igor.

Cette colocation surprenante permettra aux deux hommes de mieux comprendre la réalité de l’autre. À travers une série de situations cocasses, les nouveaux colocataires vivront des expériences inattendues qui les rapprocheront, prouvant que, parfois, l’âge n’est qu’un chiffre.

© Bell Média

