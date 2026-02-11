Étienne de Big Brother brille dans une nouvelle série aux côtés de Luc Senay

Quelques jours seulement après sa sortie de Big Brother Célébrités, Étienne Galloy sera à la tête du nouveau projet: il sera la tête d’affiche de la série Mon coloc de 80 ans, aux côtés de Luc Senay.

Cette comédie explore un thème peu abordé à la télévision, soit la cohabitation inattendue entre un jeune homme de 30 ans et un colocataire de 80 ans, promettant des situations aussi touchantes qu’amusantes.