Étienne de Big Brother brille dans une nouvelle série aux côtés de Luc Senay

Quelques jours seulement après sa sortie de Big Brother Célébrités, Étienne Galloy sera à la tête du nouveau projet: il sera la tête d’affiche de la série Mon coloc de 80 ans, aux côtés de Luc Senay.
Cette comédie explore un thème peu abordé à la télévision, soit la cohabitation inattendue entre un jeune homme de 30 ans et un colocataire de 80 ans, promettant des situations aussi touchantes qu’amusantes.
Dans cette série, on suit Jérémie (Étienne Galloy), 30 ans, qui doit emménager chez son grand-père (Luc Senay) de 80 ans après ne plus avoir les moyens de payer son logement. Cette colocation inattendue amènera les deux hommes à partager leur quotidien et à mieux comprendre la réalité de l’autre.
Disponible sur VÉRO.TV, dans l’EXTRA de TOU.TV, sous forme d’épisodes de 6 à 8 minutes, la série est adaptée et réalisée par Mickaël Gouin.
Dès le 26 février, on pourra retrouver les deux hommes aux côtés de Richard Fréchette, dans le rôle d’André, et de Jean-Jacques Blanchet, dans celui d’Igor.
