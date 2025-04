Rare apparition pour Luc Senay et son amoureuse

«Nous étions déjà là quand Trump et les tarifs sont arrivés. Là, nous allons prendre une pause de cette zone. C’est triste parce que nous aimons beaucoup cet endroit, mais il faut ce qu’il faut», ont-ils confié en toute franchise au magazine 7 Jours.

Le comédien, en pleine forme, enchaîne les projets. Il est actuellement en répétitions au Théâtre du Rideau Vert pour la pièce Chers parents, qui sera présentée à partir du 1er mai. Et ce n’est pas tout: il enchaînera ensuite avec la sixième saison de L’œil du cyclone, série à succès dans laquelle il tient un rôle important!

Le comédien a aussi profité de l’occasion pour partager un changement de vie qui semble lui réussir: «Ma blonde et moi avons cessé de boire de l’alcool. On est rendus sur les mocktails et ça fait perdre du poids, ne plus boire d’alcool! J’ai quelques kilos en moins et je me sens bien», a-t-il lancé avec le sourire. Sobre depuis un an, il rayonne de santé… et de sérénité!