Avec puissance, Éric Lapointe chante Félix Leclerc

Éric Lapointe a fait plaisir à ses fans avec une reprise puissante de Quand les hommes vivront d’amour qui ne manquera pas non plus de donner des frissons aux admirateur du regretté Félix Leclerc.

Dans un extrait déposé sur sa page Facebook, le rockeur a mis à profit sa voix au grain particulier afin de chanter ces paroles touchantes accompagné d’un guitariste et de trois choristes.