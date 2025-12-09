Avec puissance, Éric Lapointe chante Félix Leclerc

Début du contenu principal.
Éric Lapointe a fait plaisir à ses fans avec une reprise puissante de Quand les hommes vivront d’amour qui ne manquera pas non plus de donner des frissons aux admirateur du regretté Félix Leclerc.
Dans un extrait déposé sur sa page Facebook, le rockeur a mis à profit sa voix au grain particulier afin de chanter ces paroles touchantes accompagné d’un guitariste et de trois choristes.
Mais avant de pousser la note, il n’a pas manqué de souhaiter paix et amour à ses abonnés à l’approche de la nouvelle année, nous souhaitant au passage de passer de belles Fêtes.
Écoutez son interprétation en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de l’image ci-dessous.
Éric Lapointe sera d’ailleurs en spectacle au tout dernier jour de 2025, lui qui célèbrera le nouvel an avec les fans au Centre Vidéotron de Québec le 31 décembre.
Au menu, les classiques de ses 30 ans de carrière et plusieurs invités surprises dont Mélissa Bédard, Martin Deschamps et Breen Leboeuf pour ne nommer qu’eux.
Les billets s’envolent vite, mais vous pouvez toujours mettre la main sur les vôtres en cliquant ici.
