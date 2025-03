Éric Lapointe avait un message pour ses fans

«Cher fans, Obsession c’est notre rencontre, le début de notre histoire, la naissance d’une complicité qui m’a emporté dans un tsunami enivrant et décadent. Grâce à vous j’ai vécu la vie dont j’avais rêvé adolescent, à croire que vous m’attendiez.

Encore aujourd’hui, 30 ans plus tard, chaque fois que je monte sur scène vous me redonnez mes ailes, ma liberté, ma jeunesse et l’énergie dont j’ai besoin pour hurler comme un damné mes angoisses, mes amours, mes deuils, mes peines et ma peur de vous perdre au nom du Rock and roll jusqu’à pleurer de joie. VOUS avez écrit mes chansons, vous avez composé ma vie et j’ai tenté d’être à la hauteur du privilège de la chanter pour vous. Merci mes amis, je vous dois tout, je n’oublierai jamais», écrit Éric Lapointe.

Dans la section des commentaires, sous les photos, les admirateurs du chanteur lui lancent des fleurs. Plusieurs lui disent l'aimer depuis ses touts débuts en musique, et d'autres affirment qu'il est «le meilleur en spectacle».

Pour en savoir plus sur la tournée 30 ans Obsession, rendez-vous sur le site officiel de l'artiste.