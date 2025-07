La présence d'Éric Lapointe à la Fête du Lac des Nations dénoncée

Face à cette controverse, la Fête du Lac des Nations a réagi par voie de communiqué. L’organisation affirme qu’elle «ne cautionne en rien la violence faite aux femmes» et qu’elle a pris cette décision «après un processus rigoureux respectant son cadre d’éthique». Bruit de criquet...

Elle précise ne «pas oublier ni excuser», mais plutôt reconnaître «la capacité des individus à changer, à évoluer et à contribuer à la société».

«Nous comprenons que ce choix suscite des débats et des émotions. L’organisation de la FLN a pris cette décision en pleine conscience à la suite d’un rigoureux processus décisionnel respectant notre cadre éthique et nos valeurs: l’intégrité, l’expérience client et l’implication sociale», peut-on lire.

Le festival rappelle également sa mission: «Notre mission est de créer un événement rassembleur dans la ville de Sherbrooke, c’est pourquoi nous proposons une programmation comprenant plus de 65 spectacles diversifiés pour tous les goûts, répondant à la demande générale des festivaliers.»

Il faut croire que tout le monde n’a pas la même définition du mot éthique et du mot valeur.

