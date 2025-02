D'abord, comment t'es-tu retrouvée à travailler sur Severance?

C'est une longue histoire! Mais la version courte, c'était que j'ai fait mon premier film américain, qui s'appelle Sweet Virginia, avec John Bernthal et Christopher Abbott. Et Ben Stiller a fini par regarder ce film-là en cherchant des acteurs. Quand il l'a vu, il a dit 'Oh wow! c'est le look que j'aimerais sur ma prochaine série Escape at Dannemora'. Moi je déménageais en France, parce que je voulais commencer à travailler en Europe. Je voulais expérimenter, j'avais vendu tous mes trucs à Montréal. Je partais en avion pour Paris, nouvelle vie... et le matin que j'ai pris le vol, j'ai eu le courriel de son producteur qui demandait 'Est-ce que Jessica serait intéressée de peut-être faire la direction photo sur cette série-là, avec Benicio Del Toro et Patricia Arquette?' Moi, tout de suite, j'ai pleuré parce que je savais que j'allais l'avoir. En dedans de moi, c'était comme un sentiment, une intuition.

Et je suis partie en Europe quand même. On s'est d'abord rencontrés sur Skype, et après ça, en personne à Cannes deux semaines plus tard car Ben Stiller avait un film là-bas. Moi j'ai dit 'Je peux aller à Cannes te rencontrer, pas de problème! Pourquoi pas?' On s'est rencontrés, j'ai apporté des livres de photos, j'ai parlé un peu de mon expérience avec le cinéma, comment je voyais les plateaux de tournage, comment j'aimais donner de la liberté aux réalisateurs quand on travaille, de mon approche sur un plateau... J'ai vraiment dit 'Moi j'ai pas besoin de de storyboard pour travailler avec toi. On regarde les acteurs, puis après on peut développer ça ensemble. Je pense qu'il a vu un genre de légèreté ou de liberté avec la façon dont je voulais travailler, ça l'a vraiment inspiré. On avait les mêmes références. On aimait les mêmes films.

On veut des titres!

Serpico, Dog Day Afternoon... Des films américains des années 70, très iconiques, à New York. Quand j'ai dit ces noms de films, c'est comme si une ampoule s'était allumée pour lui. Il a dit 'Oui c'est ça!' De plus, il aimait beaucoup la mise en scène et la caméra dans Sweet Virginia. [...] Déjà, je savais que je pouvais aller dans cette direction-là parce qu'il a choisi mon travail sur ce film-là. J'avais une idée où aller. Mais bon, c'était intimidant au début.