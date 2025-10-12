En direct de l'univers: Une légende de la musique francophone aura droit à son épisode spécial!

Début du contenu principal.
C’était soirée d’émotions samedi dernier sur le plateau de En direct de l’univers!
Toute l’équipe de France Beaudoin avait préparé une avalanche de surprises pour un invité bien spécial: un chanteur adoré du public, Mario Pelchat, célébré comme il se doit pour souligner sa carrière et son 60e anniversaire!
Les moments touchants se sont succédé tout au long de l’émission!
Alors que le plateau vibrait déjà de mille émotions, la dernière surprise a été réservée à Paul Daraîche, présent pour l’occasion. Sur le point d’entonner sa chanson Les cowboys du Québec, il a été interrompu par France Beaudoin qui lui a lancé une invitation impossible à refuser:
« Paul, aurais-tu un samedi de libre après les Fêtes, pour qu’on fasse ton univers? »
Ébahi, le chanteur de 78 ans, figure marquante du country québécois, a accepté sur-le-champ. Le public, d’abord surpris, a ensuite explosé de joie! Dès l’hiver prochain, c’est donc Paul Daraîche qui sera au cœur d’un épisode spécial de En direct de l’univers. On peut déjà imaginer une soirée ponctuée d’émotions et de clins d’œil à son incroyable parcours!
Parmi les artistes qui pourraient venir le surprendre, on pense à des complices de longue date comme Isabelle Boulay, Patrick Norman et Guylaine Tanguay. Son fils Dan Daraîche, qui marche lui aussi dans les traces familiales, pourrait également faire partie de cette grande fête musicale!
Le rendez-vous musical préféré des Québécois s’apprête à franchir une étape importante. Le samedi 18 octobre, En direct de l’univers présentera sa 400e émission, un événement spécial qui promet d’être riche en émotions et en surprises.
Comme l’a révélé France Beaudoin à la fin de l’émission de samedi dernier, l’animatrice et son équipe prendront la route dès mardi matin pour aller à la rencontre des gagnants et gagnantes choisis aux quatre coins du Québec. Ces participants, de véritables passionnés de l’émission, ne sont absolument pas au courant de ce qui les attend. C’est devant les caméras qu’ils apprendront la nouvelle… et que les émotions risquent de déborder!
Pour cette 400e, ce ne sont pas des artistes qui seront au centre de la scène, mais bien les plus grands fans d’En direct de l’univers. Leurs proches complices ont dû répondre à une version condensée du fameux questionnaire de l’émission:
Ces réponses serviront à bâtir un univers musical unique, à l’image des passionnés choisis. On peut s’attendre à une soirée remplie de larmes, de rires, de souvenirs et surtout de musique!
