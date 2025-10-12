En direct de l'univers: Une légende de la musique francophone aura droit à son épisode spécial!

Alors que le plateau vibrait déjà de mille émotions, la dernière surprise a été réservée à Paul Daraîche, présent pour l’occasion. Sur le point d’entonner sa chanson Les cowboys du Québec, il a été interrompu par France Beaudoin qui lui a lancé une invitation impossible à refuser:

« Paul, aurais-tu un samedi de libre après les Fêtes, pour qu’on fasse ton univers? »

Ébahi, le chanteur de 78 ans, figure marquante du country québécois, a accepté sur-le-champ. Le public, d’abord surpris, a ensuite explosé de joie! Dès l’hiver prochain, c’est donc Paul Daraîche qui sera au cœur d’un épisode spécial de En direct de l’univers. On peut déjà imaginer une soirée ponctuée d’émotions et de clins d’œil à son incroyable parcours!

Parmi les artistes qui pourraient venir le surprendre, on pense à des complices de longue date comme Isabelle Boulay, Patrick Norman et Guylaine Tanguay. Son fils Dan Daraîche, qui marche lui aussi dans les traces familiales, pourrait également faire partie de cette grande fête musicale!