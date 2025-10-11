Diane Keaton est décédée

Début du contenu principal.
Hollywood est en deuil: Diane Keaton, actrice légendaire couronnée d’un Oscar pour son rôle marquant dans Annie Hall, est décédée en Californie à l’âge de 79 ans.
Figure incontournable du cinéma américain, elle laisse derrière elle une carrière riche, marquée par des performances inoubliables et un style unique qui a marqué bien des générations!
La cause de la mort ni aucun autre détail n’est disponible pour le moment.
Née à Los Angeles en 1946, Diane Keaton a fait ses débuts sur Broadway avant de se tailler une place de choix à Hollywood. Après avoir brillé dans la pièce Play It Again, Sam de Woody Allen, elle s’impose rapidement à l’écran grâce à son rôle de Kay Adams dans Le Parrain (1972) et Le Parrain II (1974), où elle partage l’affiche avec Al Pacino.
Mais c’est en 1977 que sa carrière prend son envol international, lorsqu’elle incarne l’excentrique et irrésistible Annie Hall dans le film éponyme de Woody Allen. Ce rôle, qui lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice, reste l’un des plus emblématiques du cinéma. Avec ses vestes amples, ses cravates et son humour décalé, Diane Keaton devient malgré elle une icône de mode et une figure de l’indépendance féminine à l’écran!
Au fil des décennies, Keaton a su naviguer avec aisance entre drames poignants et comédies irrésistibles! Elle a été nommée quatre fois aux Oscars, notamment pour Reds (1981), Marvin’s Room (1996) aux côtés de Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, et Something’s Gotta Give (2003) avec Jack Nicholson.
Elle a aussi marqué les esprits dans des films devenus cultes comme Baby Boom (1987), Father of the Bride (1991 et 1995) ou encore The First Wives Club (1996), où elle forme un trio explosif avec Bette Midler et Goldie Hawn.
Réalisatrice, productrice, photographe et autrice, elle a publié plusieurs mémoires à succès (Then Again, Let’s Just Say It Wasn’t Pretty, Brother and Sister). Elle s’est aussi investie dans la préservation des maisons historiques et a signé des projets de mise en scène, notamment le film Hanging Up (2000). Toujours passionnée par l’art et la création, elle n’a jamais cessé d’expérimenter et de surprendre, refusant d’être enfermée dans un seul rôle!
L'actrice, qui ne s’est jamais mariée, laisse derrière elle ses deux enfants adoptifs, Dexter et Duke. En 2017, elle recevait le prestigieux Lifetime Achievement Award de l’American Film Institute, une reconnaissance à la hauteur de son influence!
Son décès marque la fin d’une époque, mais ses films, son audace et son charisme continueront d’inspirer ses fans et ses collègues!
RIP belle et talentueuse Diane Keaton!