Diane Keaton est décédée

Hollywood est en deuil: Diane Keaton, actrice légendaire couronnée d’un Oscar pour son rôle marquant dans Annie Hall, est décédée en Californie à l’âge de 79 ans.

Figure incontournable du cinéma américain, elle laisse derrière elle une carrière riche, marquée par des performances inoubliables et un style unique qui a marqué bien des générations!

La cause de la mort ni aucun autre détail n’est disponible pour le moment.