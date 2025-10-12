Émilie Bierre fait sensation en reprenant cette chanson de Sabrina Carpenter

La comédienne Émilie Bierre, que le public québécois a vue grandir à travers des productions marquantes comme Les beaux malaises, Une colonie, Jenny et Teacup, vient de révéler une nouvelle corde à son arc!

Et cette fois, ce n’est pas au cinéma ni à la télévision qu’elle s’illustre, mais derrière un micro!

Ouvrez bien vos oreilles, car sa voix est totalement éblouissante!