Émilie Bierre fait sensation en reprenant cette chanson de Sabrina Carpenter

La comédienne Émilie Bierre, que le public québécois a vue grandir à travers des productions marquantes comme Les beaux malaises, Une colonie, Jenny et Teacup, vient de révéler une nouvelle corde à son arc!
Et cette fois, ce n’est pas au cinéma ni à la télévision qu’elle s’illustre, mais derrière un micro!
Ouvrez bien vos oreilles, car sa voix est totalement éblouissante!
Cette semaine, Émilie Bierre a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui a immédiatement charmé ses abonnés! Dans ce clip, elle interprète Coincidence, un titre de la populaire chanteuse américaine Sabrina Carpenter.
Dès les premières notes, la surprise est totale: Émilie se glisse avec aisance dans la peau d’une véritable pop star! Et que dire de sa voix! Charismatique, expressive et visiblement habitée par la chanson, elle dévoile une voix à la fois juste, claire et entraînante!
« Le devoir m’appelait, et j’ai dû faire semblant d’être une pop star pendant un instant. Alors, je suis entrée dans le personnage, je suis allée en studio, et on a repris la chanson de Sabrina. C’était sympa. Je voulais juste partager ça. Ok, salut. Bisous. Xx », dévoile-t-elle.
Plusieurs fans n’ont pas tardé à lui faire remarquer à quel point sa voix mérite d’être entendue davantage!
Une future carrière musicale? Rien n’est impossible! À seulement 21 ans, elle possède déjà une solide carrière d’actrice et une sensibilité artistique qui transparaît dans chacun de ses projets. Que ce soit devant une caméra ou derrière un micro, elle sait toucher le public!
