Voici ce que les comédiens d’Antigang on fait le soir de la grande première

Hier avait lieu la grande première d’Antigang, la toute nouvelle quotidienne d’ICI Télé.
Pour souligner l’événement, l’équipe de l’émission s’est réunie afin de célébrer ce moment marquant. Présentée en format de 60 minutes pour sa première semaine, la série fait déjà beaucoup réagir.
Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, on découvre l’équipe de comédiens réunie autour de Luc Dionne, un verre de champagne à la main, pour célébrer la présentation de l’émission au public.
Un immense gâteau à l’effigie du logo d’Antigang est également de la fête, ajoutant une touche festive à ce grand événement.
Hier, les téléspectateurs ont enfin plongé dans l’univers de l’escouade Antigang. Dirigée par Christian Thibeault (Vincent Graton), l’équipe se lance à la recherche de 300 kilos de cocaïne, nous entraînant rapidement au cœur du crime organisé.
Le chef de clan Denys Marchand (Sébastien Ricard) est rapidement interpellé par la police, à la suite de la découverte de photos dans l’appartement où la drogue devait initialement être dissimulée.
Et avec le meurtre de l’un des revendeurs, il devient clair que l’affaire sera bien plus complexe qu’il n’y paraît.
Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d’ICI Télé. Pour sa première semaine, la quotidienne est présentée en format de 60 minutes, avant de passer à des épisodes de 30 minutes dès la semaine suivante.
