Voici ce que les comédiens d’Antigang on fait le soir de la grande première

Hier, les téléspectateurs ont enfin plongé dans l’univers de l’escouade Antigang. Dirigée par Christian Thibeault (Vincent Graton), l’équipe se lance à la recherche de 300 kilos de cocaïne, nous entraînant rapidement au cœur du crime organisé.

Le chef de clan Denys Marchand (Sébastien Ricard) est rapidement interpellé par la police, à la suite de la découverte de photos dans l’appartement où la drogue devait initialement être dissimulée.

Et avec le meurtre de l’un des revendeurs, il devient clair que l’affaire sera bien plus complexe qu’il n’y paraît.