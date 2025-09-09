Pour emporter: ce sera LUI le premier invité de France Beaudoin cette saison

Début du contenu principal.
France Beaudoin est de retour avec son émission Pour emporter, diffusée le vendredi à 20 h sur ICI ARTV.
Elle accueillera un invité adoré du public, à la fois comédien, auteur et créateur, qu’on a notamment pu voir dans Minuit, le soir, Dans une galaxie près de chez vous et 19-2.
Eh oui! C’est nul autre que Claude Legault qui sera le tout premier invité et qui se prêtera au jeu de l’émission.
Avec la photo d’annonce publiée sur les réseaux sociaux, l’équipe a partagé une citation de Pierre-Yves Bernard au sujet de Claude… et c’est tout simplement magnifique.
«La mission qu’il s’est donnée de répandre bienveillance et amour infini se fait dans l’anonymat le plus complet, car il est aussi comme ça, Claude : d’une humilité absolue.»
Pour emporter propose chaque semaine une entrevue d’une heure animée par France Beaudoin. L’émission gravite autour des mots-clés qui ont façonné la personnalité de l’invité et guidé son parcours.