Empathie brillera à la télévision française

La série Empathie continue de rayonner à l’étranger: on a appris ce matin que la série créée par Florence Longpré sera diffusée à la télévision française à une heure de grande écoute.
C’est sur la chaîne CANAL+ que le public français pourra découvrir les épisodes de la première saison d’Empathie, qui est aussi la fiction originale de Crave la plus performante depuis sa sortie au Canada au printemps dernier.
Empathie sera diffusée en France sous le label Création Originale CANAL+ dès le 1er septembre prochain.
«Forts du succès phénoménal d’Empathie sur Crave, nous sommes fiers de présenter cette œuvre marquante à un nouveau public français. Nous sommes particulièrement heureux de cette première collaboration avec CANAL + et nous sommes optimistes qu’elle est le début de multiples projets créatifs et ambitieux. Ce partenariat ouvre la voie à un rayonnement international pour nos séries originales. Bravo aux équipes de Trio Orange, de Bell Média et un coup de chapeau à Florence et à Guillaume pour leur vision inspirante», a mentionné Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information de Bell Média, dans un communiqué de presse.
Rappelons que la série a également remporté plus tôt cette année le Prix du public au prestigieux festival Séries Mania de Lille en France.
À la fin du mois de mai dernier, Crave a annoncé le retour de la série Empathie pour une deuxième saison.
Le dernier épisode de la première saison nous avait laissé avec plusieurs questions. Est-ce que M. Dallaire (Benoît Brière) pourra sortir de l'Institut? Est-ce que la mère de Mortimer se sortira de sa chute dans les escaliers? Est-ce que Suzanne se laissera aller dans les bras de la nouvelle psychologue (Charlotte Aubin)?
Dans tous les cas, on peut être certain de retrouver Suzanne (Florence Longpré) et ses collègues de l’Institut Mont-Royal dans la prochaine saison, dont aucune date de sortie n’a encore été confirmée.
Pour voir les épisodes de la première saison d’Empathie, rendez-vous sur Crave.
