Empathie brillera à la télévision française

La série Empathie continue de rayonner à l’étranger: on a appris ce matin que la série créée par Florence Longpré sera diffusée à la télévision française à une heure de grande écoute.

C’est sur la chaîne CANAL+ que le public français pourra découvrir les épisodes de la première saison d’Empathie, qui est aussi la fiction originale de Crave la plus performante depuis sa sortie au Canada au printemps dernier.

Empathie sera diffusée en France sous le label Création Originale CANAL+ dès le 1er septembre prochain.