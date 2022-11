Les dernière nouvelles sur Émily Bégin

Le parcours professionnel d'Émily Bégin

Émily Bégin a été découverte par le grand public à Star Académie, en 2003. Il s'agissait alors de la première saison de l'émission en sa version québécoise.

En plus d'être chanteuse, Émily Bégin est aussi danseuse et comédienne. On a pu la voir dans plusieurs comédies musicales, dont Cabaret et My Fair Lady.

Lieu et date de naissance

Saint-Jérôme, le 21 janvier 1982

Les membres de sa famille

Émily Bégin et son célèbre conjoint, Guillaume Lemay-Thivierge, se sont mariés le 1er octobre 2022.

Ensemble ils ont un fils prénommé Théodore. Émily est aussi la belle-mère de Charlie, mais aussi Manoé et Miro, ces derniers étant issus de la précédente relation de Guillaume avec Mariloup Wolfe.