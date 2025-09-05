Élise Guilbault se soulève contre ceux qui proclament: «Moi j’écoute pas la télé»

Début du contenu principal.
Un extrait de Bonsoir bonsoir! avec Élise Guilbault est devenu viral cette semaine.
La comédienne, qui était invitée sur le plateau de Jean-Sébastien Girard, a répliqué à ceux qui snobent ouvertement la télévision québécoise.
Elle a raconté que ça lui arrive très souvent que des inconnus, sans qu'elle n'ait rien demandé, lui déclarent fièrement qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce média grand public. Élise Guilbault n'en peut plus de se faire dire la phrase: «Moi, je ne regarde pas la télé».
Voici ce qu'elle a eu envie de leur répondre lors de son passage à Bonsoir bonsoir!:
«Mais c'est quoi cette phrase? Non, mais, c'est incroyable! Ça revient tout le temps et dans tous les milieux. Toujours avec une condescendance. Non, mais c'est incroyable. "Ma femme me dit que vous êtes une actrice, mais moi je ne regarde pas la télé." Hey, non, mais c'est lassant! Ce n’est pas croyable. Parce que jamais, ils vont dire par exemple "Je n’ai pas eu le temps cette semaine" ou encore "Je n’ai plus le câble" Non, c’est "Je ne mange pas de ce pain-là". Alors, pour moi, il y a des claques qui se perdent.»
L'extrait a rapidement fait le tour du Web, dépassant les 130 000 vues sur les réseaux sociaux en une journée.
À la fin de son coup de gueule, Élise Guilbault a tenu à faire une déclaration d'amour à la télévision de chez nous. Voici ce savoureux moment de Bonsoir bonsoir! en vidéo:
«Moi, je vais le déclarer haut et fort ce soir. Moi, je consomme la télé. J’aime la télé. C’est imparfait, c’est vivant, c’est fragile. Mais y a-t-il quelque chose de plus émouvant dans la vie que d’être devant son téléviseur en pensant qu’il y a des milliers de personnes en même temps qui regardent la télé. C’est absolument émouvant! Moi, la télé, personnellement, ça m’apprend beaucoup de choses, ça m’instruit, et ça me divertit bien entendu.»
Vous pouvez revoir l'épisode en entier sur le site de l'émission.
La deuxième saison de la fiction Le retour d’Anna Brodeur est en chantier.
Dans la suite de l'histoire, Maripier Morin jouera aux côtés de Julie Le Breton, qui incarne le rôle-titre, avec Benoît McGinnis, Patrick Hivon et Élise Guilbault.
Et bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas vu la première saison: la série Le retour d’Anna Brodeur sera présentée sur Noovo à compter du 8 septembre prochain!