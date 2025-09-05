Élise Guilbault se soulève contre ceux qui proclament: «Moi j’écoute pas la télé»

Un extrait de Bonsoir bonsoir! avec Élise Guilbault est devenu viral cette semaine.

La comédienne, qui était invitée sur le plateau de Jean-Sébastien Girard, a répliqué à ceux qui snobent ouvertement la télévision québécoise.

Elle a raconté que ça lui arrive très souvent que des inconnus, sans qu'elle n'ait rien demandé, lui déclarent fièrement qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce média grand public. Élise Guilbault n'en peut plus de se faire dire la phrase: «Moi, je ne regarde pas la télé».

Voici ce qu'elle a eu envie de leur répondre lors de son passage à Bonsoir bonsoir!: