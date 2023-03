Élise Guilbault: de rares confidences sur son amoureux!

« Il s’agit vraiment d’une belle histoire d’amour. Mon chum et moi avions la même coiffeuse; c’est donc elle qui a fait le lien entre nous deux. Comme quoi il faut faire confiance à nos amies qui ont des vues sur l’extérieur. Ça va bientôt faire trois ans qu’on est en couple et on est très heureux ensemble. »

Ils se sont donc trouvés au début de la pandémie! L'amoureux d'Élise Guibault se prénomme Francisco.

Ils sont tellement beaux tous les deux. On leur souhaite énormément de bonheur!