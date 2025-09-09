Céline Dion raconte D’eux: le documentaire finalement annulé au Québec!

Début du contenu principal.
Les fans québécois de Céline Dion devront malheureusement patienter: le documentaire événement Céline Dion raconte D’eux ne sera pas diffusé sur la chaîne M6 International au Canada.
La raison? Des droits liés aux extraits musicaux et aux images d’archives qui empêchent la diffusion hors de France.
On a comme un petit goût amer dans la bouche...
M6 International, qui avait annoncé la présentation du film ce 9 septembre (avec une rediffusion prévue le 10 septembre), a confirmé dans un communiqué qu’elle était « profondément désolée de devoir annuler » cette diffusion. La chaîne dit regretter les désagréments occasionnés!
Si le public québécois est privé de ce rendez-vous, les téléspectateurs français ont pu découvrir le documentaire le 3 septembre dernier, sur la chaîne M6.
Ce programme exceptionnel, tourné en mai 2025 à Las Vegas, plonge Céline Dion dans les souvenirs de la création de l’album mythique D’eux, enregistré aux côtés de son complice Jean-Jacques Goldman. Trente ans après la sortie de ce disque légendaire, la chanteuse a accepté de prendre la parole pour la première et unique fois cette année afin de célébrer cet anniversaire marquant!
Dans ce documentaire, Céline revient sur les coulisses de leur première rencontre, leur travail d’équipe et la magie qui a mené à la naissance de titres devenus intemporels, comme Pour que tu m’aimes encore ou J’irai où tu iras.
Elle y partage des confidences intimes, des souvenirs empreints d’émotion, mais aussi des éclats de rire. L’artiste se livre avec tendresse et sincérité sur ce moment charnière de sa carrière, offrant un accès privilégié à l’histoire du disque francophone le plus vendu de tous les temps!
Reste à espérer qu’une solution de diffusion puisse éventuellement être trouvée afin que les fans d’ici puissent, eux aussi, revivre ce chapitre incontournable de la carrière de leur diva adorée...