Céline Dion raconte D’eux: le documentaire finalement annulé au Québec!

Les fans québécois de Céline Dion devront malheureusement patienter: le documentaire événement Céline Dion raconte D’eux ne sera pas diffusé sur la chaîne M6 International au Canada.

La raison? Des droits liés aux extraits musicaux et aux images d’archives qui empêchent la diffusion hors de France.

On a comme un petit goût amer dans la bouche...