Voici combien de dindes La famille Groulx doit préparer pour le réveillon

La famille Groulx a dévoilé sa traditionnelle photo avec le Père Noël.
Chaque année, les parents et leurs 13 enfants se réunissent pour immortaliser ce moment. Dans le texte accompagnant la photo, Tara a mentionné qu’elle était prête pour le réveillon. Les cadeaux sont emballés et les dindes sont en train de décongeler.
Dans la publication, on apprend que deux dindes sont nécessaires pour nourrir toute la famille Groulx lors du réveillon.
Il y a également de nombreux cadeaux à acheter et à emballer, mais tout est maintenant prêt pour la soirée du 24 décembre.
En cliquant sur la flèche blanche au centre de la photo, on peut découvrir les différentes images de la grande famille en compagnie du Père Noël.
On a appris une belle nouvelle juste avant la diffusion du dernier épisode de la 9e saison de La Famille Groulx: l’émission sera de retour pour une 10e saison!
On peut d'ailleurs vous révéler que, dans l'épisode de ce soir, l’équipe de production surprendra Tara, Pascal et leurs enfants en leur dévoilant cette nouvelle d’une façon bien originale.