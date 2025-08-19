Voici ce que La Famille Groulx nous réserve pour sa 9e saison

Cette saison, Tara et Pascal répondront à plusieurs questions que les téléspectateurs se posent depuis longtemps.

Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients, d’avoir une famille aussi nombreuse? Et surtout, quelles qualités faut-il posséder pour relever les défis du quotidien quand on est à la tête d’un aussi grand clan?

Encore cette année, malgré un quotidien parfois chaotique, la famille Groulx ne manque pas une occasion de créer des moments magiques ensemble.