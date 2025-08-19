Voici ce que La Famille Groulx nous réserve pour sa 9e saison

Début du contenu principal.
La famille Groulx revient cet automne pour une neuvième saison!
Tara, Pascal et leurs 13 enfants ouvriront une fois de plus les portes de leur maison aux téléspectateurs. Leur quotidien mouvementé sera à nouveau au cœur de cette nouvelle saison tant attendue.
Cette saison, Tara et Pascal répondront à plusieurs questions que les téléspectateurs se posent depuis longtemps.
Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients, d’avoir une famille aussi nombreuse? Et surtout, quelles qualités faut-il posséder pour relever les défis du quotidien quand on est à la tête d’un aussi grand clan?
Encore cette année, malgré un quotidien parfois chaotique, la famille Groulx ne manque pas une occasion de créer des moments magiques ensemble.
En compagnie de leurs parents, Tristan, Sasha-Cheyenne, Bianca-Ashley, Savannah-Elizabeth, Haylee-Micca, Logan-Riley, Lucas-Aidan, Gavin-Cole, Nathan-Hunter, Amaya-Jade, Sienna-Addison, Nevaeh-Mackenzie et le petit dernier, Grayson-Noah, seront les vedettes de cette neuvième saison qui débute le jeudi 30 octobre à 20 h sur les ondes de Canal Vie.
Parmi les nouveautés attendues cet automne sur Canal Vie, la série Telle mère, telle fille? se démarque par son approche profondément humaine et sensible. Dans cette nouvelle émission, cinq duos mère-fille s'engagent dans un parcours de réconciliation et de reconstruction relationnelle.
Accompagnées de Marie-Claude Barrette et de la psychologue Lory Zéphyr, ces femmes participent à des séances de thérapie et à des activités ciblées pour faire ressortir autant les différends que les ressemblances qui les unissent... ou les opposent.
L'objectif est de briser les murs, raviver le dialogue et, peut-être, rebâtir un lien parfois mis à rude épreuve par le temps, les blessures ou les incompréhensions.
L'émission sera présentée le mercredi 19 h 30, dès le 27 août.
En plus de la nouveauté Telle mère, telle fille?, plusieurs émissions feront leur arrivée ou leur grand retour à l’antenne de Canal Vie cet automne.
Inspirez, expirez – Saison 1
Jeudi 21 h 30, dès le 28 août
In Memoriam
Jeudi 22 h, dès le 28 août
Le Grand chantier RONA – Saison 2
Du lundi au jeudi 18 h, dès le 25 août
La famille est dans le pré - Saison 6
Jeudi 19 h 30, dès le 9 octobre
Tout pour vendre - Saison 2
Mardi 19 h 30, dès le 14 octobre
