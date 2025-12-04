Tara de la Famille Groulx revient sur son pépin de santé

Dans l’extrait de l’épisode diffusé ce soir sur les ondes de Canal Vie, la mère du clan Groulx révèle qu’un médecin lui a diagnostiqué une hernie discale. Celle-ci appuie fortement sur un nerf, ce qui lui cause une douleur intense.

Elle illustre l’ampleur de sa souffrance avec une phrase évocatrice: «J'accoucherais 13 fois d'affilée là, un après l'autre après l'autre, au lieu d'avoir ça.»

