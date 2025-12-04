Tara de la Famille Groulx revient sur son pépin de santé

Début du contenu principal.
Dans un extrait diffusé sur les médias sociaux de Canal Vie, Tara Groulx revient sur un récent souci de santé.
Elle y explique ce qui s’est passé à la suite d’une visite chez le médecin.
Dans l’extrait de l’épisode diffusé ce soir sur les ondes de Canal Vie, la mère du clan Groulx révèle qu’un médecin lui a diagnostiqué une hernie discale. Celle-ci appuie fortement sur un nerf, ce qui lui cause une douleur intense.
Elle illustre l’ampleur de sa souffrance avec une phrase évocatrice: «J'accoucherais 13 fois d'affilée là, un après l'autre après l'autre, au lieu d'avoir ça.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.
Dans cette neuvième saison, La famille Groulx nous plonge une fois de plus dans leur quotidien pour le moins exceptionnel.
Les épisodes sont disponibles sur noovo.ca.
Pour ne rien manquer, rendez-vous les jeudis à 20h sur les ondes de Canal Vie.
Vous aimerez aussi: